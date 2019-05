24 maggio 2019- 13:45 Governo: Lezzi, 'tanto da fare, dopo voto serve stabilità' (2)

(AdnKronos) - "Vorrei che da parte delle opposizioni venissero fatte delle proposte - prosegue - e che entrassero nel merito di quello che eventualmente non va bene. In quel caso noi potremmo dialogare, e magari arrivare anche ad una sintesi: da parte nostra non c'è nessun pregiudizio. Se fanno accuse in maniera generale, è anche difficile rispondergli. I nostri, a loro avviso, sarebberi slogan invece abbiamo varato, in meno di un anno, tanti provvedimenti utili ai cittadini, a partire dal reddito di cittadinanza. Abbiamo risposto con i fatti".