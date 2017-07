GOVERNO: LO MORO (MDP), MAI FIDUCIA SENZA VOTO SU IUS SOLI

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "Non ho votato oggi la fiducia al governo e non la voterò fino a quando non sarà sottoposto al voto dell'Aula il ddl sulla cittadinanza". Lo afferma Doris Lo Moro, senatrice di Articolo 1-Movimento democratico e progressista e relatrice del ddl sullo ius soli e ius culturae in commissione Affari costituzionali, che non ha partecipato al voto di fiducia sul decreto Mezzogiorno. "Non ho condiviso le dichiarazioni del Partito democratico e del presidente Gentiloni, che hanno di fatto prodotto -aggiunge- lo slittamento dello ius soli. Voglio ancora credere che a settembre la riforma sulla cittadinanza sarà sottoposta al voto dell'Aula e che potrà finalmente diventare legge questo provvedimento di civiltà".