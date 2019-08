24 agosto 2019- 10:38 Governo: Lombardi (M5S), 'difficile votare intesa con Pd su Rousseau'

Roma, 24 ago. (AdnKronos) - Far votare sulla piattaforma Rousseau l'ipotesi di accordo tra M5S e Pd "sarebbe nelle nostre corde. Però comunicare in pochi giorni il senso e i punti di un ’intesa così complessa, perché giustamente il Quirinale ha fretta di mettere in sicurezza il Paese, non mi pare facile. Bisognerà valutare". Lo dice Roberta Lombardi, esponente M5S, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.