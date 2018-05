3 maggio 2018- 18:54 Governo: lunedì ultima chiamata Mattarella, poi proporrà suo esecutivo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Per questo è necessario un governo che riesca almeno ad arrivare a dicembre per approvare una manovra in grado di limitare o impedire l'aumento dell'Iva o comunque di accompagnarlo con misure che ne bilancino le implicazioni negative. Un'esigenza che Mattarella porrà davanti alle forze politiche, sperando in un soprassalto di responsabilità. Lo sbocco dovrebbe essere l'appoggio ad un esecutivo con presidente e ministri indicati dal Capo dello Stato, con un profilo e una connotazione che possano ottenere gradimento politico e fiducia in Parlamento, per una fase di decantazione, uno scopo ed un orizzonte che in partenza troverebbero nella legge di Bilancio e nella fine dell'anno i limiti spazio-temporali.Una parentesi che potrebbe essere impiegata anche per tentare di modificare la legge elettorale, inserendo quei meccanismi che evitino il riprodursi del'attuale fase di stallo, lasciando tuttavia che sia il Parlamento a decidere se e come cogliere questa eventuale occasione, senza coinvolgere il governo.