13 settembre 2019- 15:23 Governo: Lusetti, 'linee Gualtieri ci convincono, disponibili a confronto'

Roma, 13 set. (AdnKronos) - Le linee generali illustrate dal neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri convincono l'Alleanza delle cooperative italiane che si dice già da ora disponibile ad un confronto con il nuovo esecutivo per discutere dei provvedimenti concreti che il governo intende mettere in campo. Ad affermarlo all'Adnkronos è Mauro Lusetti, il presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane commentando le linee programmatiche del neo ministro che prevedono, in particolare, lo stop alla 'Flat tax', il mantenimento di 'Quota 100' fino alla scadenza triennale e il blocco all'aumento dell'Iva nonché un nuovo approccio nei rapporti con l'Europa."Nelle linee di indirizzo del ministro Gualtieri - sottolinea Lusetti - ci sono cose che mi convincono molto e in particolare l'atteggiamento nei confronti dell'Ue di rispetto delle regole da un verso senza essere supino dall'altro". Dalle parole del nuovo titolare del dicastero di Via XX Settembre, rileva il presidente dell'Alleanza delle cooperative italiane, "emerge anche la volontà di dare un contributo a cambiare le regole che non rispondono alla necessità di politiche espansive e della lotta alle disuguaglianze. Questo approccio di Gualtieri mi sembra coerente con l'importanza del ruolo dell'Italia nel contesto europeo".E i primi segnali positivi di questo cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'Ue si sono riscontrati anche sui mercati. "Lo abbiamo visto con il calo dello spread" tra btp italiani e bund tedeschi. "L'atteggiamento del nuovo governo è stato già riconosciuto dal mercato e questo pagherà anche nella gestione delle vicende legate alla politiche di bilancio", aggiunge Lusetti.