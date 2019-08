8 agosto 2019- 13:22 Governo: M5S, con crisi esecutivo tecnico, una follia

Roma, 8 ago. (AdnKronos) - "Leggiamo dai giornali di possibili crisi di governo. Il M5S è al lavoro come ogni giorno per il Paese e dunque lo è anche il capo politico, Luigi Di Maio. Chiunque oggi aprisse una crisi di governo, l'8 agosto, si assumerebbe la responsabilità di riportare in Italia un governo tecnico. Sarebbe folle". E' quanto fanno trapelare fonti di governo M5S.