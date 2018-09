23 settembre 2018- 16:21 Governo: M5S contro Sallusti, dà dei mafiosi a 11 mln italiani

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Alessandro Sallusti nel mirino del M5S, per un articolo in cui si addentra nell'affaire Casalino, oggi su Il Giornale. I 5 Stelle rispondono a muso duro con un lungo post sul blog delle Stelle. "In spregio della democrazia questi 'giornalisti' - si legge sul blog - sostengono che non è il popolo a dover decidere dove mettere i soldi (meno tasse, no tagli alla sanità, no aumento iva, pensione di cittadina, superamento della Fornero, reddito di cittadinanza, ecc.) tramite il governo democraticamente legittimato, ma i partiti che stanno all'opposizione tramite burocrati che sono stati piazzati lì per appartenenza e non per merito". "Addirittura Sallusti nel suo editoriale di oggi paragona il MoVimento 5 Stelle alla mafia e la nostra battaglia per far rispettare il contratto di governo alla stregua della 'trattativa'. Proprio lui - si legge ancora sul Blog delle Stelle - che aveva definito il condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché rinviato a giudizio nel processo sulla trattativa Stato Mafia, Dell'Utri 'un galantuomo'.