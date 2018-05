7 maggio 2018- 19:09 Governo: M5S, neutrale? Non cambia nulla, voto a luglio

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Il governo neutrale "per noi equivale a un governo tecnico. Quindi per noi non cambia nulla: voto a luglio". Così, dai vertici del M5S, apprende l'Adnkronos, replicano all'offerta del Presidente della Repubblica di un esecutivo neutrale fino a dicembre.