28 maggio 2019- 16:06 Governo: M5S, 'non cambiamo linea, se condannato Rixi è fuori'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "No, non cambiamo linea: se condannato, per noi Rixi è fuori. In questo Di Maio ieri è stato chiaro, il M5S non si snatura" dopo il crollo alle urne "a anche il contratto con la Lega ci da ragione perché saremmo favanti a una condanna". Lo dice una fonte di governo M5S all'Adnkronos, commentando le parole del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, che stamani ha 'blindato' il sottosegretario leghista al Mit coinvolto nell'inchiesta 'spese pazze' in Lombardia.