7 maggio 2018- 20:35 Governo: M5S-Lega-Fdi dicono no a Mattarella, 'neutrale'? Meglio voto a luglio

Roma, 7 mag. (AdnKronos) - Le risposte sono arrivate a stretto giro e, numeri alla mano, il governo 'neutrale' proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza. Hanno già specificato che non voteranno la fiducia M5S, Lega e Fratelli D'Italia. Fi valuta. Unici, ad aver esplicitato il sostegno, sono i dem. Il primo no è arrivato da Luigi Di Maio: "Nessuna fiducia a un governo 'neutrale', sinonimo di governo tecnico. Si vada al voto a luglio!". Lo scrive in un tweet il leader del M5S. Aggiunge il capogruppo Danilo Toninelli: "Le abbiamo provate tutte e non possiamo accettare un governo di servizio, che evidentemente è un governo tecnico, che non ha un collegamento con la sensibilità popolare, che non passa per il voto popolare. L'8 luglio per noi può essere la data giusta per il voto e la data di un vero cambiamento". Quindi la bocciatura di Matteo Salvini: "E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è tempo da perdere, non esistono governi tecnici alla Monti".