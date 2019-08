10 agosto 2019- 18:58 Governo: Magi, 'no alla Repubblica del Papeete'

Roma, 10 ago. (AdnKronos) - "Salvini chiede 'pieni poteri' per portare l’Italia fuori dall’Europa. Così vuole il suo 'padrone' russo e così intende fare. Mentre l’Europa con la presidente Van Der Leyen si interroga su quali soluzioni condivise ci possano essere per ambiente e immigrazione, l’Italia rischia di rimanere sola e diventare la Repubblica di Papeete. Chi non vuole che questo accada ha il dovere di mobilitarsi ora". Lo scrive su Facebook Riccardo Magi, deputato Radicale di +Europa.