24 aprile 2018- 17:39 Governo: Magorno (Pd), ribadisco senza di me esecutivo con Cinquestelle

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - "Siamo un partito democratico e ci sarà una discussione in direzione. Per quanto mi riguarda posso solo ribadire il mio senza di me a un governo col M5S". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Ernesto Magorno.