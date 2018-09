22 settembre 2018- 12:03 Governo: Malan, se Conte non rimuove Casalino minacce sono a nome suo (2)

(AdnKronos) - "Ma, soprattutto, a questo punto -dice ancora l'esponente azzurro- è chiaro che tutte le fantasiose promesse elettorali, a cominciare da reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, abbassamento dell’età pensionabile, taglio delle tasse, sono state fatte esclusivamente per raccattare voti, ma senza avere la minima idea di dove trovare i soldi". "I funzionari del ministero dell’Economia hanno il dovere di esporre nel modo più chiaro e veritiero le voci di bilancio, con la pazienza necessaria verso chi non ha la necessaria preparazione. E non ho dubbi che questo sia stato fatto. Ma - prosegue Malan - la scelta su quali voci tagliare per destinare i soldi ad altri fini è un fatto esclusivamente politico e tocca ai politici prendere le decisioni. O per Casalino e Di Maio ai politici tocca solo fare promesse ingannando gli elettori e poi i funzionari debbono metterle in atto anche se impossibili?" "Dopo quattro mesi di governo qualcuno è già al delirio di onnipotenza. Ormai, anche Casalino e Di Maio sanno quali sono le grandi voci di bilancio e possono decidere, altrimenti si meritano loro gli insulti rivolti ai funzionari. A questo punto -conclude Malan- il presidente del Consiglio Conte deve intervenire, non perché riveste quel ruolo, perché abbiamo capito che in realtà non lo esercita, ma perché Rocco Casalino l’ha nominato lui. Se Conte non lo rimuove o per lo meno lo richiama, vuol dire che le minacce sono fatte a nome suo".