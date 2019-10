6 ottobre 2019- 16:06 Governo: Malpezzi, 'Leopolda non è Papeete, Orlando rispetti pluralismo Pd'

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “La Leopolda non è il Papeete (con tutto il rispetto per chi ci va in vacanza). La Leopolda è sempre stata luogo di elaborazione politica aperta. E se quest’anno non ci andrò è perché ora è convention di un nuovo partito che non è il mio. Dico solamente al vicesegretario Orlando che anche quella storia va rispettata. Insieme al pluralismo del Pd che io continuo a difendere strenuamente. E di cui lui dovrebbe farsi garante”. Lo afferma Simona Malpezzi, senatrice del Pd e sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.