3 gennaio 2019- 18:18 Governo: Marcucci, disastri Lega-M5S lo manderanno in crisi

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "In questi giorni abbiamo assistito all'espulsione di alcuni colleghi Senatori dal M5S. La cosa non mi meraviglia, il metodo Casaleggio-Grillo-Di Maio era già noto a tutti. Ma non sarà questo a mandare in crisi il Governo, purtroppo saranno i disastri che i provvedimenti Lega-M5S provocheranno al Paese". Lo dichiara il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. "Decreti come il reddito di cittadinanza o quota 100 sono l'esempio di come il Governo sia vittima delle promesse fatte in campagna elettorale, e su queste stanno sfasciando il Paese", conclude.