12 novembre 2018- 15:04 Governo: Marcucci, Fontana che tace su Casalino dovrebbe dimettersi

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Forse in pochi lo sanno, ma il governo Conte ha un ministro delle Disabilità e si chiama Lorenzo Fontana. Un ministro che ha ascoltato gli sproloqui o le simulazioni di Rocco Casalino, senza sentire il bisogno di dire alcunché. Può avere una dignità ed un senso del ruolo il ministro Lorenzo Fontana?". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci. "Un ministro -sottolinea il parlamentare Dem- che sente dire dal portavoce del suo presidente del Consiglio che le ‘persone down fanno schifo’ e non ha nulla da rimproverare? In questa schifosa vicenda (che comprende anche la prima serata gentilmente concessa a Casalino da Fabio Fazio e da Raiuno), non è solo il portavoce che dovrebbe dimettersi, ma anche il ministro che non dice nulla".