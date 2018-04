23 aprile 2018- 18:23 Governo: Marcucci, no condizioni per maggioranza Pd-M5S

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate". Lo afferma il capogruppo del Pd a palazzo Madama, Andrea Marcucci.