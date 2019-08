29 agosto 2019- 12:07 Governo: Marcucci, 'non ne farò parte, serve presidiare Parlamento'

Roma, 29 ago. (AdnKronos) - "Io non farò parte della squadra del nuovo esecutivo, lo dico chiaramente: oggi ancora più di ieri serve stare in Parlamento a presidiare, stimolare e sostenere la sua azione riformatrice". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci. "Da 20 giorni dico che non contano le poltrone, ma contano i programmi. Grazie a tutto il Pd per il senso di responsabilità e per la lucidità che abbiamo saputo dimostrare: grazie a Matteo Renzi, grazie al segretario Zingaretti, grazie ai nostri militanti che hanno compreso la pericolosità della situazione e ci hanno dato come al solito il più valido sostegno. Ed ora avanti tutta".