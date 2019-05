25 maggio 2019- 20:35 Governo: martedì Conte a Bruxelles per vertice informale capi Stato e di governo

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà il 28 maggio a Bruxelles per il vertice informale dei Capi di Stato e di Governo. Venerdì 31 maggio interverrà, alle 12,30, al Centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio. Si legge in una nota di palazzo Chigi.