10 ottobre 2018- 09:57 Governo: Martina, con Lega-M5S più ingiustizia e meno equità

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Gli italiani hanno cominciato a pagare a carissimo prezzo le scelte economiche del governo. C'è già più ingiustizia e meno equità". Così il segretario del Partito democratico Maurizio Martina intervistato da Repubblica. "C'è la profonda contraddizione tra il finto sceriffo Di Maio che annuncia 6 anni di galera ai furbetti del reddito di cittadinanza e Salvini che propone il supercondono agli evasori oltre 500 mila euro. Chi ha comprato i Btp a marzo a 10 mila euro oggi ha titoli che valgono 8500 euro. Parliamo di piccoli risparmiatori, non di grandi investitori brutti e cattivi. Parliamo dei risparmi di una famiglia con due stipendi, un figlio e un mutuo e l`unica cosa che c'è nella manovra per loro è la rata del mutuo che schizza in alto".