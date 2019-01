7 gennaio 2019- 08:54 Governo: Martina, 'divisioni profonde vergognose'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - “Una vergogna. Questo governo è attraversato da divisioni profonde”. Lo dice il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, intervistato dal 'Corriere della Sera'. “Se metto in fila le prime prese di posizione del 2019 dei vari ministri -sottolinea- vedo Costa contro Di Maio sulle trivelle, Salvini contro Fraccaro sul Referendum, Di Maio contro Salvini sulla delicatissima emergenza migranti. Anche su una emergenza come Sea Watch c’è una guerra di posizionamento vergognosa tra di loro, con prese di posizione di ministri che sono più pensate per la tattica che non per salvare quelle vite. Vergognoso, perché hanno anche allontanato una soluzione umanitaria”.