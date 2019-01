4 gennaio 2019- 17:53 Governo: Martina, 'esecutivo illiberale, è di estrema destra'

Roma, 4 gen. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Quello Lega-M5S è ormai "un governo di estrema destra". Lo dice Maurizio Martina, candidato alla segreteria Pd, in un'intervista all'Adnkronos. E' un governo "illiberale. Demagogico. Vive sulla propaganda di giornata e non offre una prospettiva unitaria al paese", sottolinea. "Di Maio, per rincorrere Salvini, è costretto a scene imbarazzanti come quelle di qualche giorno fa: in vacanza, sugli sci, ha annunciato la rivoluzione anti-casta. Per loro contano solo i 'mi piace' sui social, ma così una comunità si indebolisce anziché rafforzarsi".