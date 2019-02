4 febbraio 2019- 18:18 Governo: Martina, ha dimenticato il sud

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Questo governo ha dimenticato completamente il sud. I territori principalmente penalizzati dalle loro politiche dei no sono proprio questi. Invece noi dobbiamo lavorare per una nuova proposta che parta dai giovani del mezzogiorno e dal sostegno al loro lavoro e al loro sapere. Ripartiamo dal capitale umano dei giovani meridionali. Costruiamo una grande alleanza per fare impresa nel sud". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, a margine di una iniziativa a San Giorgio a Cremano.