26 febbraio 2019- 20:53 Governo: Martina, 'no alleanze con M5S, se cade si torni al voto'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "No alleanze con i 5stelle, se cade il Governo si torni al voto. In queste ore torna preoccupante la questione dell'aumento Iva e delle accise sul gasolio per colpa delle scelte economiche di Lega e 5 stelle. Voglio lavorare per contrastare queste politiche". Lo ha detto Maurizio Martina, candidato alle primarie del Pd, al Tg5.