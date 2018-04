26 aprile 2018- 13:26 Governo: Martina, Pd può fare prezioso lavoro unitario

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Io sono convinto che il Pd possa fare un prezioso lavoro unitario. Ci credo e mi impegno per questo. Ho grande rispetto per tutte le posizioni e so che possiamo trovare una sintesi. Se siamo arrivati qui è perché altri hanno fallito. Siamo una comunità politica che sa confrontarsi e prendere insieme la giusta via nell’interesse dell’Italia". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio.