22 gennaio 2019- 20:03 Governo: Martina, 'quota 100 e reddito sbatteranno contro muro'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - I sondaggi? "Il tema non è cosa capiscono gli italiani, ma cosa capisce questo governo. Oggi dovevano presentare il reddito di cittadinanza e invece hanno presentato Lino Banfi: ecco il modo migliore per prendere in giro gli italiani". Lo ha detto Maurizio Martina, ospite Di Martedì su La7. "Io non banalizzo, so che la sfida contro questo governo è ancora ardua, ma voglio parlare del merito e quota 110 e il reddito di cittadinanza sono due provvedimenti che sbatteranno contro il muro".