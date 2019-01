9 gennaio 2019- 13:43 Governo: Martina, 'se cade si va al voto'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "Non posso escludere che questa maggioranza vada in crisi e collassi per la somma di contraddizioni che ci sono. Ma il Pd in questa legislatura non potrà avere altro ruolo che quello di opposizione", se il governo cade "l'unica strada per me è quella del voto". Lo ha detto Maurizio Martina a Corriere Tv.