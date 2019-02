7 febbraio 2019- 11:10 Governo: Martina, 'tra Lega e M5S patto per salvare Salvini e bloccare Tav'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - “Mi pare chiaro ci sia un patto scellerato per salvare Il ministro dell’interno dal processo e in cambio bloccare la Tav. Uno scambio vergognoso sulla pelle del paese. Tutto per tirare a campare per sete di potere. Non sono d’accordo su nulla, ma il patto di potere tra Salvini e Di Maio regge così”. Così il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.