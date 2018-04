18 aprile 2018- 18:12 Governo: Mattarella, ora verifica concreta su ipotesi centrodestra-M5S/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Mattarella, quindi, guardando alle elezioni che "hanno visto un ampio aumento di consenso per due partiti, uno dei quali alleato con altri", vuole concretamente mettere alla prova queste forze politiche, per capire se alla volontà di governare messa a verbale anche nei colloqui allo Studio alla Vetrata, sapranno far seguire la concreta capacità di farlo. Ma la risposta dovrà arrivare in tempi rapidi. Entro venerdì, infatti, Casellati, dovrà riferire l'esito della sua esplorazione al Capo dello Stato, che si è impegnata a "tenere costantemente aggiornato" . La seconda carica dello Stato ha subito avviato le sue consultazioni, tanto da far ipotizzare addirittura che possa tornare al Quirinale anche domani. Difficile disegnare gli scenari che si apriranno quando la presidente del Senato salirà nuovamente al Colle: dipenderanno naturalmente sia dall'esito dei suoi colloqui, che dall'evoluzione del quadro politico. Potrebbe chiedere tempi supplementari se esistessero i presupposti per far maturare un'intesa nell'ambito dei confini disegnati per il suo mandato. Oppure, estremo opposto, potrebbe certificare l'impossibilità di una maggioranza tra centrodestra nel suo complesso ed M5S.