9 maggio 2018- 19:13 Governo: Mattarella ricorda interessi neutrali, poi dà tempi supplementari/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Poi all'ora di pranzo la richiesta arrivata al Quirinale di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di poter disporre di ulteriori 24 ore, per verificare ancora la possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un governo, in pratica per aspettare se arriverà o meno un via libera da parte di Silvio Berlusconi.Proroga accordata, senza tuttavia tollerare ulteriori lungaggini. Se anche questo estremo tentativo di trovare un accordo andrà a vuoto, Mattarella convocherà la personalità scelta per formare il governo di servizio e le affiderà l'incarico. Viceversa, qualora nascesse l'esecutivo giallo-verde, a salire al Colle sarà il candidato espresso da M5S e Lega.In entrambi i casi il giorno buono potrebbe essere venerdì, visto che domani il Presidente della Repubblica sarà impegnato per l'intera giornata a Firenze, dove aprirà l'ottava edizione della conferenza europea "The State of the Union", organizzata dall'Istituto universitario europeo (Iue). Un appuntamento al quale interverranno, tra gli altri, i presidenti del Parlamento europeo, Antonio Tajani; della Commissione europea, Jean-Claude Juncker; del Consiglio, Paolo Gentiloni; della Bce, Mario Draghi; i Capi di Stato del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa; e della Grecia, Prokopios Pavlopoulos.