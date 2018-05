9 maggio 2018- 19:13 Governo: Mattarella ricorda interessi neutrali, poi dà tempi supplementari/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Venerdì mattina invece Mattarella è atteso a Palermo per le celebrazioni dei 70 anni della Corte dei Conti per la Regione siciliana. Impegni che naturalmente non impediranno al Presidente e ai suoi consiglieri di monitorare continuamente l'evoluzione del quadro politico, mentre per la rosa dei nomi a cui affidare la guida dell'eventuale governo di servizio sarebbe naturalmente stata individuata, custodita così gelosamente che neanche i diretti interessati sarebbero stati avvisati e quindi posti nella condizione di accettare o rifiutare la proposta. Tra di loro comunque la segretaria generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, continuerebbe ad avere le maggiori chances per un incarico. Avviate anche le valutazioni riguardo alle candidature per i ministri, che tuttavia potranno essere approfondite in una seconda fase, visto che, a norma dell'articolo 92 della Costituzione, sono sì nominati dal Presidente della Repubblica, ma su proposta di quello del Consiglio.