2 maggio 2018- 18:06 Governo: Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Valutare fino all'ultimo se esistono i margini per la nascita di una maggioranza politica certa in grado di sostenere un governo, senza affidare incarichi al buio. Ma se ciò non dovesse essere possibile, le forze politiche dovranno tener presente che è necessario approvare entro dicembre una manovra che consenta di neutralizzare il previsto aumento dell'Iva. Nelle ore frenetiche che precedono la Direzione del Pd, dal Quirinale vengono naturalmente monitorati attentamente sia l'evolversi degli equilibri all'interno dei Dem, sia il posizionarsi degli altri schieramenti politici e ci si prepara ad assumere nuove iniziative, quando sarà chiaro lo sviluppo di quel confronto che aveva preso il via una settimana fa, al termine del mandato esplorativo del presidente della Camera, Roberto Fico.La road map disegnata con i suoi consiglieri dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, viene aggiornata via via che emergono ed emergeranno nuovi elementi rispetto a quelli registrati nelle settimane seguite alle elezioni del 4 marzo, tenendo sempre fermi quei punti di riferimento che hanno orientato fin qui l'azione del Capo dello Stato.Da venerdì quindi si comincerà a ragionare su quelle che potranno e dovranno essere le scelte da compiere, anche alla luce delle conclusioni della Direzione del Pd e della polemica tra M5S e centrodestra che nelle ultime ore assume toni sempre più accesi.