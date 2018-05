2 maggio 2018- 18:06 Governo: Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Non è da escludere perciò che tra sabato e lunedì le porte dello studio alla Vetrata possano nuovamente aprirsi per un rapido giro di consultazioni, durante il quale però Mattarella potrebbe ascoltare ma anche indicare con maggior forza di quanto fatto fino ad oggi, alcune condizioni che ritiene imprescindibili per il futuro del Paese. In particolare, il Capo dello Stato potrebbe chiedere ancora una volta ai partiti se esistano le condizioni per dar vita ad una maggioranza politica in grado di esprimere in Parlamento il sostegno ad un governo. Ma se ancora una volta questa strada dovesse rivelarsi impraticabile, a quel punto dal Colle potrebbe arrivare un no ad elezioni non solo prima dell'estate, ipotesi ormai tramontata, ma anche in autunno, con una richiesta ai partiti perchè si assumano le loro responsabilità, garantendo la prosecuzione della legislatura almeno fino a dicembre, per approvare una manovra che consenta di neutralizzare le clausole di salvaguardia, impedendo o limitando il previsto aumento dell'Iva.