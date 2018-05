2 maggio 2018- 18:06 Governo: Mattarella studia road map in attesa di Direzione Pd/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Altrettanto fermo il no del Presidente della Repubblica a incarichi al buio e quindi alla nascita di un governo che giura e poi va a chiedere la fiducia in Parlamento, senza aver prima verificato e definito con chiarezza i contorni della maggioranza pronta a sostenerlo. Anche perchè, in caso di bocciatura alle Camere, sarebbe quello l'esecutivo che porterebbe il Paese alle elezioni.Mattarella resta quindi sempre in attesa di indicazioni che vorranno fornirgli le forze politiche, pronto a tenerle nel debito conto a patto che si tratti di posizioni nuove e chiare. Se maturassero le condizioni potrebbe quindi arrivare anche un pre-incarico, a condizione che ne siano chiari i confini e gli obiettivi e che non si tratti di una replica di sentieri già esplorati. Occorrerebbero insomma fatti inediti che al momento non si scorgono all'orizzonte.