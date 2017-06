GOVERNO: MDP, SU CONTINUITà CON RENZI NON SEGUIREMO GENTILONI

17 giugno 2017- 16:46

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - "Due rivendicazioni molto preoccupanti del Presidente del Consiglio oggi. Con la prima afferma che, abolendo i voucher, ha creato un vuoto legislativo ma si è contestualmente impegnato a colmarlo. La Corte costituzionale è di altro avviso, in quanto definisce i voucher uno strumento 'alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario'. Ma la domanda a cui il presidente Gentiloni non risponde è: perché il suo Governo ha creato un vuoto legislativo? La risposta è semplice: per aggirare il referendum. Uno scippo alla democrazia come giustamente afferma la Cgil". Lo dichiara in una nota Maria Cecilia Guerra, Presidente del gruppo Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista al Senato."Il presidente Gentiloni rivendica poi il 'continuismo' con le politiche del governo Renzi. Su questo 'continuismo' né il suo governo né il Partito Democratico ci avranno al loro fianco. Noi vogliamo difendere la sanità pubblica e non accettiamo che il suo peso sul Pil continui a declinare. Noi vogliamo più tutele per i lavoratori e non accettiamo che ai giovani si continuino a offrire forme di impiego sempre più precarie e svilenti, noi vogliamo più investimenti pubblici e non che si continui con politiche di detassazione degli utili delle imprese”, conclude.