8 novembre 2018- 20:15 Governo: Meloni, bene Fdi fuori, Salvini in difficoltà

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Noi abbiamo fatto una scelta consapevole quando abbiamo deciso di non sostenere questo governo, che rivendico a maggior ragione oggi. E ogni giorno che passa sono sempre più contenta di aver fatto questa scelta, perché al di là del fatto che si trovino o meno gli accordi per andare avanti, capisco le difficoltà di Salvini". Lo dice Giorgia Meloni ospite di Otto e mezzo. "Noi siamo in una situazione ottimale: votiamo quello che ci convince, come il Dl Sicurezza ma non lo stiamo sostenendo nelle materie economiche perché non ne condividiamo la visione. Noi siamo la coscienza anche di Salvini rispetto agli italiani che hanno votato centrodestra".