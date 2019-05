20 maggio 2019- 19:59 Governo: Meloni, 'Conte non è equidistante, lo dissi a Salvini'

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - “Conte non è equidistante, non può esserlo e glielo dissi anche a Salvini perché al di là della sua forza comunicativa, non ha i numeri per decidere nulla. Io e Salvini abbiamo sempre rapporti buoni, poi ora siamo in campagna elettorale ed è normale avere delle discussioni”. Così Giorgia Meloni (FdI), ospite di Otto e mezzo su La7.