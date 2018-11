5 novembre 2018- 19:52 Governo: Meloni, Fdi non fa la stampella

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "Io non faccio la stampella al governo. Non si conosce la nostra storia se si pensa che Fratelli d'Italia stia lì per fare la stampella al governo quando gli mancano i voti". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata a 'Quarta Repubblica' su Rete4. "La nostra dignità - ha proseguito - non ci consente di fare politica così: abbiamo detto dall'inizio che non facciamo parte della maggioranza di governo, ma che all'interno della maggioranza di governo sosteniamo i provvedimenti che sono compatibili con quello per cui gli italiani ci hanno votato, e stiamo mantenendo esattamente quell'impostazione. Al governo - prosegue - c'è un pezzo dei nostri alleati in campagna elettorale, noi ci siamo per le cose che rispecchiano quello per cui gli italiani ci hanno votato e non ci siamo per quello che non le rispecchia. Questo significa che non votiamo la fiducia al governo. Noi non stiamo in maggioranza. Il decreto sicurezza-immigrazione e' imperfetto, ma ne condividiamo la visione. Sulla manovra io assolutamente non condivido la visione di questo governo, condivido solo alcune cose, ma l'impianto complessivo della manovra è un impianto che secondo me - conclude - moltiplicherà la povertà in Italia. Non è quello di cui c'è bisogno".