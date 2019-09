1 settembre 2019- 18:25 Governo: Meloni, 'in piazza giorno fiducia, ci battiamo per Italia sovrana'

Roma, 1 set. (AdnKronos) - "Il giorno in cui lo sciagurato Governo tra Pd e M5S chiederà la fiducia in Parlamento scenderemo in piazza insieme a tutti quei patrioti che non si rassegneranno mai all'idea di essere una colonia franco-tedesca. Noi non abbiamo mai cambiato posizione, continueremo a batterci per un'Italia unita, libera e sovrana!". Lo scrive Giorgia Meloni, leader di Fdi, su Fb.