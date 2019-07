17 luglio 2019- 19:26 Governo: Meloni, 'perchè Salvini resta con M5S? sia premier esecutivo Lega-Fdi'

Roma, 17 lug.(AdnKronos) - Per il centrodestra “vedo una prospettiva di governo. I dati dicono che Lega e Fratelli d’Italia già da soli avrebbero una maggioranza schiacciante e francamente non comprendo perché Matteo Salvini preferisca stare al governo con il M5S piuttosto che fare il premier di un governo che avrebbe dei numeri per fare le cose importanti che all’Italia servono”. È quanto ha detto al Tg2, nel corso di una intervista che andrà in onda questa sera, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.“Sono molto contenta della crescita di Fratelli d’Italia, un partito che continua a radicarsi sul territorio nazionale e che con coerenza, determinazione e credibilità si è costruito il suo spazio nello scenario nazionale e che è impegnato in mille iniziative. A settembre riapriamo la stagione con la nostra manifestazione storica, Atreju, dal 20 al 22 settembre. Anche in quella occasione ci saranno importanti novità".