19 aprile 2018- 16:47 **Governo: Meloni, spero passi avanti oggi, aspettiamo Di Maio**

Roma, 19 apr. (AdnKronos) - "Speriamo che oggi si riesca a fare qualche passo avanti. Nei giorni scorsi ci sono stati molti veti contrapposti, atteggiamenti anche un po' infantili". Lo dice Giorgia Meloni in diretta Fb in auto verso il Molise per delle iniziative elettorale. Alle consultazioni di oggi "siamo andati nella speranza che si sia un po' in dirittura di arrivo". Ora, "vediamo cosa ci risponde Luigi Di Maio".