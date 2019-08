24 agosto 2019- 11:43 Governo: Miccichè, 'Salvini traditore, è il primo a non volere il voto' (2)

(AdnKronos) - "Come succede ai traditori ora Matteo Salvini si trova di nuovo in mezzo a una strada e sta disperatamente cercando di recuperare il rapporto con l'altro pezzo di società che gli è molto lontana, cioè con i Cinque stelle. Ancora non parla di centrodestra". E aggiunge: "Quando al Quirinale è uscito dall'incontro con Mattarella, perché Salvini non ha dichiarato di volere provare a fare un governo con il centrodestra?". E si augura un ritorno a un "proporzionale puro, come al'antica" perché "o si fanno le coalizioni serie o si fa una legge con il proporzionale puro". E definisce questa legislatura una "barzelletta". Tornando al 'tradimento' di Salvini, aggiunge: "Dopo il 4 marzo, si è fatto 'autorizzare' dalla coalizione a fare un governo con il M5S, ha rispettato un minimo di regole condominali, insomma ha chiesto il parere del condominio. Ma oggi è incomprensibile, Meloni e Berlusconi chiedono il ritorno alle urne e lui, invece, si dice disponibile a riprovare con i grillini".