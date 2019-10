26 ottobre 2019- 17:38 Governo: Miceli, 'alleanza Pd-M5S schema da replicare'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "Credo che ci sia lo spazio per far sì che questo governo duri, duri in maniera fruttuosa e che possa diventare anche di stimolo per replicare lo schema anche altrove". A dirlo all'Adnkronos è il deputato del Pd Carmelo Miceli, a margine di un evento del partito a Palermo, parlando dell'alleanza fra il Partito democratico e il M5S. "Vedo un governo che si preoccupa molto meno di fare comunicazione e molto di più dei problemi della gente, un governo che è molto più concentrato sulle cose da fare che sulle cose da dire - aggiunge - Nessuna angoscia di dover finire per forza il mandato. Penso che il governo è giusto che ci sia finché è utile, finché siamo lì per risolvere i problemi del Paese, quando non saremo più nelle condizioni di farlo è giusto dare spazio agli altri".