6 febbraio 2019- 16:36 Governo: Miceli (Cgil), 'necessità di comunicare successi diventa nevrotico'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "L’attuale impianto di distribuzione degli investimenti, soprattutto nel Mezzogiorno con il fondo di coesione, viene ad essere sacrificato in ragione di misure inerti come il reddito di cittadinanza. Questo dà un’idea precisa di un Governo che si occupa del Mezzogiorno solo con politiche di assistenza. È un brutto segnale". Così Emilio Miceli, segretario confederale della Cgil, ai microfoni di Radioarticolo1 in cui era invitato a presentare la manifestazione di Cgil, Cisl, Uil a Roma del 9 febbraio prossimo."Ho l’impressione - sottolinea Miceli - che per questo governo il lavoro dipendente deve essere superato, hanno infatti un’idea di rapporto di lavoro sregolato: fatto di partite iva; legato a società interinali e anche attraverso il definanziamento dell’apprendistato. Tutte misure che riducono l’impatto del lavoro dipendente nell’industria".