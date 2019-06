5 giugno 2019- 13:57 Governo: Milazzo (Fi), 'Conte non mangerà il panettone'

Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Il Presidente Conte non mangerà il panettone...". Ne è convinto l'europarlamentare di Forza Italia Giuseppe Milazzo, neo eletto, parlando del futuro del governo gialloverde. "La rottura arriverà presto e si andrà presto al voto- dice Milazzo all'Adnkronos - e la conferma è arrivata ieri. Una telefonata tra due vicepremier che diventa notizia. Dovrebbe essere la normalità. Si deve fare la manovra correttiva e non la vuole fare nessuno. Quindi si inventeranno qualche scusa per fare cadere il governo".