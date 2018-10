30 ottobre 2018- 18:22 Governo: Minniti, Lega e M5S uguali, non sono 'destra' e 'sinistra'

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - “Staremo a vedere cosa succederà davvero al Senato sul merito di un provvedimento inefficace e di pura propaganda". Lo dice Marco Minniti a Democratica sul Dl Sicurezza. "Finora si tratta di voci molto isolate dentro la 'caserma Cinque Stelle' (come l’ha rappresentata ieri lo stesso Di Maio) a cui in ogni caso guardo con il rispetto che si deve al pensiero di qualsiasi parlamentare. Mi permetto tuttavia di suggerire anche a quei potenziali 'dissidenti' di essere meno ingenui verso la natura del Movimento Cinque Stelle, che con la Lega condivide un disegno autoritario e isolazionistico certificato da un’infinità di scelte e posizioni comuni". "Penso infatti che dentro la coalizione - e dunque tra Lega e M5s - non vi sia né una 'destra' e una 'sinistra' né una parte politica da liberare da una prigionia inflitta da un’altra parte politica. Tra l’altro alimentare l’idea di una sorta di bipolarismo tra Lega e Cinque Stelle rischia di essere una mossa autolesionista, perché da quel bipolarismo il Pd sarebbe escluso in partenza o quanto meno ridotto ad un ruolo del tutto subalterno”, conclude.