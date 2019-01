10 gennaio 2019- 18:30 **Governo: Mise, rinviata missione in Usa Di Maio, riprogrammata a breve**

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - D’intesa con le Autorità statunitensi si è deciso di rinviare la missione istituzionale a Washington del vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che sarà riprogrammata a breve. Lo rende noto il dicastero di via Molise. La decisione, si legge in una nota, "è stata assunta in considerazione della peculiare situazione dello 'shutdown' governativo che sta interessando alcuni Dipartimenti dell’Amministrazione Usa".