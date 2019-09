9 settembre 2019- 13:48 Governo: Misiani, 'bene Conte, raccolti molti spunti Pd'

Roma, 9 set. (AdnKronos) - "Mi sono molto riconosciuto nel discorso insediamento del Presidente Conte, nel suo impianto politico molto vicino alla sensibilità dei progressisti e ambientalisti: l’attenzione ai giovani, la centralità del lavoro, l’impulso per la riduzione delle disuguaglianze sociali, territoriali e di genere, la volontà di difendere e cambiare l’Unione europea, lo sviluppo sostenibile e la mitigazione del cambiamento climatico come grandi obiettivi da perseguire, la difesa della scuola e della sanità pubbliche". Lo scrive su Fb il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Pd."Le priorità programmatiche del premier - prosegue Misiani - raccolgono molti spunti del Partito Democratico, dall’azzeramento delle rette dei nidi al taglio del cuneo fiscale a totale vantaggio dei lavoratori, dal Green new deal per l’ambiente alla validità erga omnes dei contratti nazionali e alla legge sulla parità retributiva di genere, fino all’autonomia regionale giusta e cooperativa e alla revisione dei decreti sicurezza come primo passo per una diversa gestione del fenomeno migratorio. Molto bene, insomma - conclude Misiani - Ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro positivo per l’Italia".