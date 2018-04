23 aprile 2018- 19:15 Governo: Misiani, M5S chiuda con Lega e andiamo a vedere carte

Roma, 23 apr. (AdnKronos) - “I Cinquestelle devono decidere cosa fare da grandi. Se chiudono una volta per tutte il tavolo con la Lega, io sono per andare a vedere le loro carte. Senza pregiudiziali, guardando solo al merito dei problemi e delle proposte. Altrimenti, è tutto tempo perso. E l’Italia di tempo da perdere non ne ha più”. Lo dichiara Antonio Misiani della minoranza Pd.