GOVERNO: MISURACA (AP), NUOVA CANTONATA M5S SU ALFANO E NOSTRO PARTITO

27 maggio 2017- 17:47

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "E’ impossibile elencare le cantonate prese dal M5S in questa legislatura, soprattutto quando si tratta di Ap e di Angelino Alfano. Oggi il Tribunale dei ministri ha archiviato la denuncia di tre deputati grillini ai danni di Alfano per un uso eccessivo dei voli di Stato. Accusa priva di qualsiasi fondamento, visto che è sotto gli occhi di tutti la necessità per il ministro di servirsi di quei voli per motivi di sicurezza, soprattutto dopo le minacce indirizzate da parte della criminalità organizzata". Lo afferma Dore Misuraca, responsabile Organizzazione di Alternativa popolare."Non oso immaginare -aggiunge- in quale catastrofe cadrebbe il nostro Paese se il M5S dovesse vincere le elezioni, la loro doppia morale e la loro inesperienza sarebbero davvero pericolose per tutti noi".